烏克蘭人權官員質疑與俄合作 紅十字會否認

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（中央社基輔20日綜合外電報導）一名基輔高級官員今天指控紅十字國際委員會（ICRC）在烏克蘭與俄羅斯「合作」，不過紅十字會立即否認這番指控。

法新社報導，烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）說，紅十字國際委員會上個月宣布計劃在俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）地區開設一個分支機構，以幫助烏克蘭難民。基輔當局表示，已有烏克蘭難民被強行帶到俄羅斯。

丹尼索娃今天與紅十字國際委員會烏克蘭分部負責人會面，之後接受烏克蘭電視台訪問時說：「紅十字國際委員會沒有履行職責，我對此深信不疑。」

她援引聯合國數據表示，約有55萬烏克蘭人在戰爭期間被帶到俄羅斯，其中12.1萬人是兒童，但基輔對於這些人的身分及去向並不知情。

丹尼索娃問道：「他們在哪？在過濾營（Filtration camp）？還是臨時設施？」

丹尼索娃說，她曾向俄羅斯人權事務專員莫斯卡科瓦（Tatyana Moskalkova）和紅十字國際委員會求助，希望獲取這些難民的資訊，讓烏克蘭得以幫助他們返家，但「完全沒有收到兩方回覆」。

電視台主播詢問丹尼索娃是否懷疑紅十字國際委員會與俄羅斯「合作」時，她回答說，「是的，我懷疑他們（這麼做）」。

紅十字國際委員會則強烈反對這番指控，稱：「我們從不協助組織或實施強制撤離，我們不會支持任何違背人民意願和國際法的行動。」

紅十字國際委員會還說：「為了觸及所有受影響者，並為我們的團隊取得必要的安全保障以提供救生援助，與衝突各方建立和保持對話至關重要。」

紅十字國際委員會表示，他們一直在研究於俄羅斯南部開設辦事處的可能性，並強調委員會唯一的目標就是「替那些受武裝衝突影響的人民減輕痛苦」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110421