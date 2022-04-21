YouTube未將侵烏影片下架 俄對Google開鍘

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯法院今天對美國科技巨擘Google處以總金額1100萬盧布的罰款，以懲罰Google旗下影音分享平台YouTube未將關於克里姆林宮在烏克蘭軍事行動的爭議性影音內容下架。

莫斯科法院以Google未遵守國營媒體監管當局的命令，沒有將據稱俄軍在烏克蘭嚴重損兵折將的影片下架為由，處以總計1100萬盧布（約13萬5000美元）的罰款。

俄羅斯國營媒體報導，其中一段影片據稱俄國士兵和他們在家鄉的親人通電話，影片中俄國士兵抱怨許多同袍折損。

另一段影片則據稱俄國士兵面臨烏軍的反擊，試圖退回卻遭俄軍阻止撤退的分遣隊擊斃。

俄羅斯入侵烏克蘭近2個月來，Google的影音分享平台YouTube已成為俄國當局放大檢視的目標。

Google本月稍早封鎖俄羅斯國會下議院的官方媒體頻道，引發俄國官員不滿。

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，迅速切斷非國營媒體和非官方資訊來源管道。

俄羅斯法院已封鎖臉書（Facebook）和Instagram，並稱他們是「極端分子」組織 ，推特（ Twitter）也在被禁之列。

俄羅斯境內仍可以透過VPN（虛擬私人網路）服務連上這三個網站。

但大多數俄羅斯民眾仍從國營電視台和其他政府控制的媒體取得新聞，這些媒體在報導俄國在烏克蘭的軍事行動時，遵守當局嚴格的規定。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110421