森大廈東京建摩天樓舉行上梁儀式 將成日本最高樓

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日本地產開發商森大廈公司在東京建造330公尺高的大樓，2023年竣工後將成日本第一高樓。業者21日舉行上梁儀式。（森大廈公司提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年4月22日

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本地產開發商森大廈公司正在東京都港區虎之門及麻布台地區推動都市更新案，建設樓高330公尺的大樓，明年竣工後將成日本第一高樓。業者昨天舉行上梁儀式祈福。

由森大廈公司及日本郵政公司參與規劃、虎之門．麻布台地區市街地再開發組合（都更公會，理事長為曲谷健一）推動的「虎之門．麻布台計畫（Project）A街區」建案從2019年8月開始由清水建設公司施工，昨天舉行日本神道教上梁儀式。

森大廈公司社長辻慎吾、日本郵政社長增田寬也、曲谷健一、清水建設公司社長井上和幸等與會者在鋼梁上簽名後，鋼梁以吊掛機械運上大樓最高層。

曲谷健一對媒體表示，自己最大的心願，就是所居住的這塊土地能成為展翅飛向世界的地基。

這項建案總開發經費5800億日圓（約新台幣1321億元），將建設一棟地上64層樓、樓高約330公尺的多用途綜合大樓，預定明年竣工。屆時將超越大阪市樓高300公尺的阿倍野Harukas大樓，成為日本第一高樓。

大樓將有東京市中心規模最大的國際學校British School in Tokyo進駐，也有辦公室，54樓以上設計成住宅區，由豪華酒店營運集團安縵酒店（AMAN）管理，共有91戶。

整個開發計畫的概念是打造綠意盎然、可促進人與人交流的現代都市村。開發面積約達8.1公頃，涵蓋約6000平方公尺的中央廣場在內，綠化面積約2.4公頃。

都更計畫以A街區為首，將興建多座高樓，並企圖打造有綠色植物環繞，適合居住、工作、學習、玩樂、休憩等具多元都市功能的垂直花園城市。

東京陸續有地產開發商推出摩天大樓建案，三菱地所公司在JR東京車站的北側計畫興建390公尺高的大樓，預計2027年度完工。（編輯：陳惠珍）1110422