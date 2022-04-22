俄烏交戰 趙立堅：中國不存在親誰反誰的問題

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（中央社台北22日電）中國外交部發言人趙立堅今天稱，中國在烏克蘭問題上，「不存在親誰反誰的問題」。針對美國副國務卿雪蔓指中國擴大宣傳俄羅斯的虛假訊息，他反批這是污蔑抹黑中國的老套路。

據澎湃新聞，中國外交部22日下午召開例行記者會。有記者提問：「有歐洲國家官員表示，在烏克蘭局勢背景下，北京與莫斯科的關係與合作將給中歐關係帶來風險。中方對此有何回應？」

趙立堅稱，中方始終從事情本身的是非曲直出發，獨立自主地作出判斷。「在烏克蘭問題上，我們主持的是公道，謀求的是和平，著眼的是長遠，不存在親誰反誰的問題」。

他並稱，如果非要說中方親近什麼，反對什麼的話，那中方站在和平一邊，反對戰爭；中方站在對話談判一邊，反對單邊制裁；「我們站在緩和局勢一邊，反對拱火澆油」。

針對美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）21日在布魯塞爾表示，中國在支持俄羅斯，例如擴大宣傳俄羅斯的虛假訊息運動，並指中方應該從俄烏衝突中學到一點，那就是中方不能夠嘗試將美國和其盟友分開。

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趙立堅則稱，美方有關的表態尤其是對中方的指責，中方認為，這完全是陳詞濫調和污蔑抹黑中國的老套路。關於所謂競爭、合作、對抗三分法，中方已經多次表明立場，這實質上就是美方遏制打壓中國的障眼法，根源在於美國的對中認知出了問題。

他並稱，中方在烏克蘭問題上的立場光明磊落、公正客觀、無可非議，反倒是美方在有關問題上劣跡斑斑。「我們奉勸美方在指責他人之前，應該先照照鏡子，做好自己的事」。（編輯：楊昇儒）1110422