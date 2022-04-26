COVID-19全球最新情報 4/26

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中國許多邊境小城市已斷續封城多日，只因不如上海馳名而乏人聞問。圖為雲南瑞麗去年7月封城期間，志工將市民訂購的食品配送上門。（中新社）

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（中央社台北26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，中國24日新增確診遍18省市，上海新增51例死亡；台灣3+4居家隔離26日起實施，自主防疫快篩陰性可上班、不到校上課。

就在疫苗製造商急著撲滅新的變種病毒時，一些科學家已設下更高的目標，力圖開發出一種通用的冠狀病毒疫苗，來對付任何未來的毒株，甚至有可能避免另一場全球大流行。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間26日上午7時，全球至少621萬9997人染疫病逝，至少5億990萬9397人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣25日新增5108例本土個案，新增中症15例、重症1例，中重症個案創單日新高，其中1名中症個案為20多歲女性，無慢性病，打過2劑疫苗，出現肺炎症狀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會中公布，新增5221例確定病例，分別為5108例本土個案，與24日的5092例個案相比，成長率低，但還要再觀察兩天。另外，境外移入新增113例，106例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中也宣布，居家隔離3+4方案26日起上路，4天自主防疫可上班及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，但以不到校上課為原則，禁止餐廳內用。

● 中國

中國24日新增本土病例2萬194例，其中，上海的本土病例為1萬9455例，並通報新增51例本土死亡病例，平均年齡84.2歲，死亡直接原因都是基礎疾病所致。

上海25日通報的新增本土確診仍近2萬例，疫情還未見曙光。官方宣布，26日起將對所有的封控區、管控區和防範區域內人員進行全員的核酸篩查。

中國多地爆發疫情，山東省煙台市本輪疫情最少已有84例病例，官方25日通報，在病毒基因測序中發現Omicron BA.2.3進化分支，是首次在中國發現。

北京疫情持續上升。官方表示，北京市自24日下午4時至25日下午4時新增29例感染，均為確診病例，分布在6個行政區，且多於前一天的21例。全市因此一舉增加5個中風險區，從1個激增到6個。

因應北京市爆發疫情，繁榮的朝陽區25日對部分區域提升管控措施，區域內居民「足不出區」。

● 香港

香港官方25日通報新增431例確診病例，另有18例死亡報告，其中7例為滯後公布數字。而新增確診病例中，16例為境外移入。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港第5波疫情爆發至今，累計9054人死亡。

● 菲律賓

菲律賓開始提供免疫功能低下的成年人第2劑加強針，為最新一個提供第4劑疫苗的亞洲國家。

※ 歐洲

● 英國

英國國家統計局（ONS）每週的數據顯示，儘管境內確診病例仍處高檔，但有持續下滑的跡象。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，住院人數同樣趨穩，總數低於前幾波的疫情。然而，自英國出現首起確診以來，累計死亡已超過17.3萬人。

12歲以上民眾中，疫苗覆蓋率已達每10人已9人打過至少1劑的程度。

※ 美洲

● 美國

美國食品暨藥物管理局（FDA）25日首次正式批准，吉立亞醫藥公司（Gilead）生產的COVID-19治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）可用於出生28天以上的幼童。

美國FDA數月之前已將瑞德西韋的緊急使用授權擴大，涵蓋體重至少3.5公斤的12歲以下兒童，25日正式批准瑞德西韋可用作12歲以下兒童的治療藥物。

未來這種藥物可供已住院以及很可能惡化為重症的輕症和中度症狀病童服用。

● 巴西

巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）篩檢確診後，本週各項與人面對面的活動一律取消。他是總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府中第21位確診的內閣成員，所幸症狀輕微。（編輯：林沂鋒/核稿：楊昭彥、蔡佳敏）1110426