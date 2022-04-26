赴台旅客被要求加做快篩 越南盼簡化手續助交流

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）台灣要求所有來自越南的旅客加做抗原快篩，越南外交部對此表示，希望各國能簡化對來自越南旅客的入境手續，進而促進經濟復甦與發展，加強疫情後的文化交流。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，由於越南航線航班的落地採檢陽性率高，且國內疫情持續上升，為維持國內防疫量能，自4月9日起至5月6日止，所有搭乘越南定期航線航班的旅客，除檢附搭機前2日內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒核酸檢驗報告，還須增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」。

中央社近日就此詢問越南外交部，來自越南的旅客在台灣落地採檢陽性率高，越南認為原因何在；此外，台灣要求來自越南的旅客須加做抗原快篩，形同提高旅行要求，越南會否與台灣就此議題進行討論。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）首先強調，越南近期的COVID-19防疫工作，特別是越南的疫苗覆蓋率已取得積極成果，確診率、重症率或死亡率最近已大幅下降。

她說，越南相關部門最近也針對入境越南的旅客頒布許多有關防控COVID-19疫情的新規定和指南，所有入境越南的旅客已不須醫療隔離，來自台灣的旅客也適用免隔離的新規。

黎氏秋姮表示，希望各國家與地區也採取相似的規定和指南，例如簡化對來自越南的旅客的入境手續，進而促進經濟復甦與發展，加強疫情後的文化交流。

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越南去年10月將防疫思維轉由「清零」為「與病毒共存」，之後陸續重啟各項社會經濟文化活動，並宣布於今年3月15日恢復國際旅遊，遊客入境須持COVID-19陰性篩檢證明，且無入境隔離、再次篩檢、疫苗接種等要求。

越南有約9800萬人口，截至目前共有超過1057萬人確診、逾4萬3000人染疫死亡。越南官方表示，18歲以上人口的加強針覆蓋率已超過55%；12至17歲族群的第2劑疫苗覆蓋率逾9成。（編輯：馮昭）1110426