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美國COVID-19口服藥發送點倍增 藥局醫院都可領

2022/4/26 20:12
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥供應管道將增加一倍，讓高風險族群可免費取得藥物治療。

輝瑞（Pfizer）的Paxlovid等口服藥被視作對抗COVID-19的新利器。去年疫情高峰期間，美國每天有3000多人染疫病歿，疫情也嚴重擾亂全球經濟活動。

最新變異株Omicron致死率雖大幅降低，但疫情持續擴散，白宮希望越來越多的疫苗、自然免疫和療法組合，將有助於美國民眾最終能安然度過疫情。

一名政府高級官員告訴記者：「Paxlovid抗病毒口服藥是現有最有效的療法之一，研究顯示可降低住院或死亡風險90%左右。」

這名官員表示，政府已採購2000萬份Paxlovid，目前「供應充足」，發送地點將從現在的2萬處增至將近4萬處。

民眾將可在藥局、社區衛生中心、醫院和政府醫療機構，包括退伍軍人事務部營運的機構取得輝瑞口服藥。美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准12歲以上的高風險族群使用。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110426

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