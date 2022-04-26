德國再度轉彎 同意向基輔提供戰車

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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，德國將同意向烏克蘭提供戰車。這顯示柏林對基輔的謹慎軍事支持政策出現明顯轉變。

根據法新社看到的演說講稿，蘭布雷特（Christine Lambrecht）在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的國際防長會議上表示，政府已同意向基輔（Kyiv）提供德軍二手獵豹（Gepard）防空戰車。

目前40個國家正在這個位於德國西南部的空軍基地，就加強烏克蘭防禦能力舉行緊急會談。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，應美國之邀舉行的本次會議，「旨在為烏克蘭軍隊提供額外能力」。

法國已決定向基輔提供射程40公里的凱撒大砲（Caesar cannon）；英國則會提供星光（Starstreak）防空飛彈和戰車。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前因拒絕直接提供烏克蘭重型武器，飽受國內外批評。

據法新社今天看到的一份文件草案，德國執政聯盟的3政黨計畫在國會提案，呼籲政府「持續並在可能狀況下加速向烏克蘭提供必要軍備，包括擴大至重型武器與複雜系統。」

另據路透社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）今天宣布，政府將撥款4370萬美元資助一項英國發起的對烏軍援計畫。

斯托爾告訴國會，除了之前已提供烏克蘭的武器外，挪威也可能直接運送更多武器到烏克蘭。

聯合國今天也稱，由於烏克蘭局勢惡化，因此該組織呼籲的國際援助金額增加了1倍以上。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發布聲明說：「烏克蘭需要的金額已超過22.5億美元。這是我們在戰爭初期3月1日呼籲援助金額（11億美元）的2倍多。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110426