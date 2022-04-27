COVID-19全球最新情報4/27

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新加坡疫情穩定，26日起解除大多數防疫措施，包括進入商場前不須掃描QR碼登入「合力追蹤」App。圖為星耀樟宜購物中心入口處的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月26日

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（中央社台北27日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增本土病例單日突破6000例大關，上海新增死亡病例創疫情爆發以來單日新高；丹麥疫情獲控制，加上接種率高，正逐步暫停大規模施打疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間27日上午7時，全球至少622萬4338人感染COVID-19病逝，至少5億1063萬8728人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內新增6295例COVID-19本土病例，單日突破6000例大關，個案分布全台22個縣市，以新北市2076例最多，台北市1302例次之；另外，新增4例中症個案，皆有慢性病史。

本土個案接觸者3+4居家隔離上路首日，指揮中心26日宣布，取消第3天快篩規定，但第4天後自主防疫期間，如須外出應快篩陰性後始得佩戴口罩外出工作及採買生活必需品。

自主防疫期間可上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，禁止餐廳內用。針對3+4方案所需的快篩試劑發放，將由隔離所在地地方政府發放，一次總計5支。

教育部公布最新統計，確診學生新增888例，創單日新高，各級學校累計7115名學生染疫；全國有1256校採全校或部分班級暫停實體課。

（指揮中心提供）

● 中國

上海本土COVID-19疫情嚴峻，死亡人數持續增加。據通報，25日新增52例死亡病例，是疫情爆發以來單日新高。另確診病例1661例、無症狀感染者1萬5319例，合計新增1萬6980例。

中國當局連日來執行罔顧人權與民怨的硬隔離措施。據官方26日最新COVID-19疫情通報，新增病例（含確診及無症狀感染者）降至2萬例以下達1萬7812例，新增本土病例則是1萬7724例。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1923例，其中本土1908例，以上海1661例最多，其次是江西省91例，首都北京也通報新增32例本土確診；境外移入15例。

新增無症狀感染者1萬5889例，其中本土為1萬5816例，同樣以上海達1萬5319例最多，其次江蘇省112例；境外移入73例。

中國22至24日新增病例連3天單日破2萬例，隨即在上海等地執行罔顧民怨與人權的硬隔離措施；25日降至單日2萬例以下。

● 香港

香港26日新增347例病例，同時新增7例死亡病例。

香港行政長官林鄭月娥表示，COVID-19病毒確診病例數持續下降。過去10天每天確診數都沒有突破3位數，對此感到安慰。

香港5波疫情爆發至今，累計約有119萬人染疫，另有接近9000人死亡。

● 日本

日本境內疫情延燒，東京都26日新增5048例確診病例，連續15天低於上週同日；目前疫情最嚴峻的沖繩縣，將迎接睽違3年無防疫限制的黃金週。

東京都新增5048例確診病例，較上週二減少500多例，連續15天低於上週同日；截至今天為止的7天平均每日新增5342.4例，是前一週的83.8%。

沖繩縣新增1418例確診病例，較上週二減少129例，至今累計病例數15萬5222例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以645.34人高居日本各地之冠、佐賀縣以405.51人次之、北海道以351.80排名第3。全日本平均數為225.73例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部26日表示，境內報告的1613萬92例COVID-19確診病例中約有5萬5906例為再感染病例，占累計確診病例約0.347%。

本部根據2020年1月到今年4月16日所有確診患者（1613萬92例）進行普查的結果推測，約有5萬5906例COVID-19再感染病例。按感染次數劃分，5萬5841萬例為二次感染，其餘65例為三次感染。再感染病例中死亡52例，致死率達0.09%。包括死亡病例在內重症病例為72例，重症轉化率為0.13%。

值得一提的是，再感染病例占比截至去年12月僅為0.1%，但在Omicron成為主要流行毒株的1月之後，該比例升至0.36%。

再感染是指無論症狀有無，患者首次感染90天後再檢復陽等情況。

● 新加坡

新加坡疫情保持穩定，26日起解除大部分防疫措施，包括解除社交聚會人數限制、取消社交距離措施。另外，所有已完整接種疫苗的旅客在出發前往新加坡之前，也不再需要接受檢測。

26日上路的措施包括解除社交聚會人數及家庭訪客人數限制；取消社交距離措施；允許所有員工返回辦公場所上班；取消超過1000人的大型活動人數限制。不過，民眾外出時，仍須遵守室內場所必須戴口罩的規定，包括搭乘大眾運輸工具時；戶外則可選擇不戴口罩。

據衛生部統計，新加坡25日新增2058人確診COVID-19，再添6起死亡病例，累計118萬4226起確診病例，其中1331人病故。星國92%人口已完整接種，73%已接種追加劑。

● 柬埔寨

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）26日表示，由於COVID-19確診病例大幅減少，加上接種率高，因此解除戶外口罩令。

他說，但是室內公共場所仍強制戴口罩，尤其是有冷氣的大樓和人潮眾多的地方，像是電影院，不過不再強制民眾在室外戴口罩。

根據政府的數據，柬埔寨超過93%人口已接種至少一劑疫苗，逾88%施打兩劑疫苗。衛生部26日通報，新增兩例確診，無死亡病例，全國累計13萬3230人染疫，共3056人病歿。

● 土耳其

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，土耳其準備解除所有防疫相關措施，室內場所不再強制佩戴口罩，但公共交通工具和醫療機構仍強制戴口罩，直至每日新增確診低於1000例為止。

土耳其每日確診從3月底的1萬5000例左右降至近期3000例以下。

※ 歐洲

● 芬蘭

73歲的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）19日確診後，因持續有COVID-19症狀，進而於26日早上到醫院觀察，他的辦公室說，「尼尼斯托總統感覺還算良好，且持續遠端辦公」。

芬蘭目前正考慮申請加入北大西洋公約組織（NATO），若付諸行動，將會是芬蘭一大歷史性政策翻轉。

尼尼斯托暫定5月18日出訪目前同樣在辯論是否加入北約的瑞典，兩國廣泛預料將採取一致行動。

● 丹麥

丹麥2月就解除所有防疫相關措施，衛生當局26日表示，因為疫情已獲控制，加上接種率相當高，因此正在逐步暫停大規模施打疫苗。

丹麥首席醫療官索博格（Bolette Soborg）說：「因此我們正在逐步縮減大規模接種COVID-19疫苗的計畫。」

有580萬人口的丹麥，兩劑疫苗接種率約81%，追加劑接種率61.6%。丹麥也表示新增染疫人數減少，住院率穩定。

※ 美洲

● 美國

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）26日檢測COVID-19呈現陽性，但未出現任何症狀，她將隔離並在官邸工作。她近日未與美國總統拜登密切接觸。

此外，拜登政府26日表示，輝瑞COVID-19抗病毒口服藥供應管道將增加一倍，讓高風險族群可免費取得藥物治療。

一名政府高級官員表示，政府已採購2000萬份Paxlovid，目前「供應充足」，發送地點將從現在的2萬處增至將近4萬處。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平、蔡佳敏）1110427

美國副總統賀錦麗26日檢測COVID-19呈現陽性。（圖取自facebook.com/KamalaHarris）