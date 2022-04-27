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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

基輔拆除象徵俄烏友誼雕像 民眾高喊榮耀歸於烏克蘭[影]

2022/4/27 11:54（4/27 12:50 更新）
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烏克蘭首都基輔市府26日動手拆除市中心一座象徵俄烏邦誼的雕像，工人從其中一座雕像的頭拆起。（圖取自facebook.com/kyiv.city.council）
烏克蘭首都基輔市府26日動手拆除市中心一座象徵俄烏邦誼的雕像，工人從其中一座雕像的頭拆起。（圖取自facebook.com/kyiv.city.council）
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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭至今2個多月，烏國首都基輔市府今天動手拆除市中心一座象徵俄烏邦誼的雕像。

美國「全國公共電台」（NPR）報導，巨大的鈦合金「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch）是蘇聯1982年贈與烏克蘭的禮物，紀念蘇聯建國60週年。拱門下方有兩個8公尺高雕像，分別代表烏克蘭和俄羅斯工人，他們高舉著蘇聯友誼勳章。

基輔市長克里契科（Vitaly Klitschko）說：「我們現在看到了這個『友誼』是什麼了，是摧毀烏克蘭的城市…殺死了數萬和平民眾。我相信這樣一座紀念碑的意義已截然不同。」

路透社報導，工人從其中一座雕像的頭拆起，頭部斷落地面時發出鏗鏘巨響。當起重機將雕像放至地面時，現場約有百人歡呼，高喊「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

紀念碑的設計師之一米洛羅德斯基（Serhiy Myrhorodsky）說：「俄羅斯入侵烏克蘭…是我們最大的敵人，這就是為什麼俄羅斯和烏克蘭的友誼紀念碑不再有任何意義。」

克里契科表示，拱門將保留在原地，但將更名為「烏克蘭人民自由拱門」（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110427

巨大的鈦合金「人民友誼拱門」是蘇聯1982年贈與烏克蘭的禮物，紀念蘇聯建國60週年。（圖取自維基共享資源；作者Бондар Володимир，CC BY-SA 4.0）
巨大的鈦合金「人民友誼拱門」是蘇聯1982年贈與烏克蘭的禮物，紀念蘇聯建國60週年。（圖取自維基共享資源；作者Бондар Володимир，CC BY-SA 4.0）
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