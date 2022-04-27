越南自認生活恢復正常 可望取消國內健康申報

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）表示，越南的生活正在恢復正常，做為疫調使用的健康申報將取消。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮清龍26日在一場會議上表示：「越南不再採取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫調措施，且正在恢復正常生活，因此不再實施國內健康申報。」

他說，越南衛生部預防醫學局很快就會提供取消健康申報的具體指導。

越南衛生部在2020年8月發布5項防疫指導，包括要求民眾戴口罩、經常消毒雙手、保持社交距離、避免群聚、健康申報，在越南簡稱5K。

民眾過去若未遵循5K就會受罰，近來隨著越南的COVID-19疫情逐漸受到控制，許多省市向越南衛生部建議調整5K，只需在公共場所戴口罩及消毒雙手即可。

越南官方自去年10月喊出「與病毒共存」的口號後，就開始逐步鬆綁各項防疫限制。

越南衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）日前表示，如果COVID-19確診者願意上班，雇主就要安排他們可以分開工作以免交叉感染。在這之前，越南衛生部宣布，密切接觸者無須自主隔離。

報導說，越南衛生部官方資料顯示，過去一周單日新增確診病例平均為1萬936例，較兩周前下滑了45%。（編輯：韋樞）1110427