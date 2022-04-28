土耳其國防工業署長：擬再向俄採購防空飛彈系統

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡27日專電）土耳其2017年採購俄製防空飛彈系統引發華府反彈，雙邊關係降至冰點。兩國近期互動回溫之際，土耳其國防工業署署長狄米爾昨天說，仍打算向俄國採購第2批防空系統。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，狄米爾（Ismail Demir）接受國營土耳其廣播電視公司（TRT）採訪時表示，土耳其打從一開始就打算採購第2批俄製S-400防空飛彈系統。這項決定一向如此，不因其他人的說法改變。

土耳其與美國同為北大西洋公約組織（NATO）成員，美方認為俄製武器與NATO系統不相容，而且可能對盟國安全構成威脅。

土耳其則一再表達是美國拒售愛國者防空飛彈系統在先，別無選擇下採購S-400。此外，土耳其不會將S-400整合至北約系統，S-400也不會對北約構成威脅。

土耳其向俄國採購的S-400於2019年交運後，美、土嚴重失和。華府將土耳其排除在F-35戰機聯合開發計畫之外，並制裁狄米爾等土國高階官員。

兩國關係直到土耳其近期斡旋俄羅斯、烏克蘭停火，才逐漸出現回溫跡象。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）邀請，將於5月訪華府，雙邊更啟動戰略機制，解決現存問題。

美國國務院近期也致函國會指出，向土耳其出售F-16 戰機符合美國國家安全利益，並稱土耳其與烏克蘭的防務關係「對區域惡意勢力構成重要威懾」。

路透社3月引述知情人士指出，美國建議土耳其將S-400送往烏克蘭，協助烏國抵抗俄軍。分析家認為，烏克蘭安裝操作S-400的技術障礙，以及莫斯科可能反彈等因素，土耳其聽取這類建議的希望渺茫。（編輯：周永捷）1110427