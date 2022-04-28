馬斯克入主推特退潮？ 美媒：可觀察都會區用戶

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（中央社記者周世惠舊金山27日專電）世界首富馬斯克收購社群媒體推特的交易案成定局，許多政治進步主義用戶考慮退出推特。西雅圖時報報導，推特的都會區用戶可能比較偏自由派，但一般用戶上推特是要了解名人說法、關心的不是政治話題。

「西雅圖時報」今天報導，根據市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）的資料，在全美112個都會區的推特（Twitter）成人用戶比例中，華盛頓州西雅圖排名第2，僅次於北卡羅來納州的羅里（Raleigh）。

這項從2020年6月至2021年10月間的調查詢問推特的成人用戶過去30天內是否至少使用一次，結果顯示，在大西雅圖地區320萬人口中，約32.5%成人說是。成人活躍用戶比例在30%以上的都會區在全美有13個，包括舊金山、波士頓、丹佛和華盛頓特區等，與西雅圖的人口組成結構有相似之處。

西雅圖的推特用戶平均年齡39.5歲，比西雅圖人口普查的平均年齡小5歲；45%的西雅圖推特用戶有大學學歷，多為白領工作者。

即使推特在西雅圖算熱門，以市場研究的資料顯示，推特用戶數仍不及Meta旗下的社群平台，近75%西雅圖成人在調查中表示過去30天用了臉書（Facebook）、47%用了Instagram。

推特董事會25日同意世界首富馬斯克（Elon Musk）430億美元（約新台幣1.29兆元）收購案。擁有逾8000萬推特追隨者的馬斯克入主後，如何改造推特、甚或改寫整個社群媒體生態，備受矚目。

這篇報導說，馬斯克以「言論自由的絕對主義者（free speech absolutist）」自居，希望減少推特的限制，許多左派人士視此為仇恨言論的大門即將打開、馬斯克會重啟前美國總統川普（Donald Trump）的推特帳戶等，有些人考慮退出或停用推特。

資料顯示，推特相對受到自由派的歡迎。不過，推特的特殊之處是在美國政治與文化圈享有重大影響力，政界、商界、媒體和娛樂業的知名人物樂於使用推特平台發言、打造形象。

若以西雅圖地區的成人為例，有56%是民主黨或偏民主黨，這與西雅圖推特用戶中約58%表明為偏自由派，比例相差不大。

報導說，上述數字或許提醒了一件事，多數用戶上推特的原因不是政治，而是去了解名人說法、音樂藝術家意見，以及討論運動賽事與其他非政治性的話題，即使推特易主，這情況不會有太大改變。（編輯：郭中翰）1110428