若米格-29戰機援烏 波蘭將協助守衛斯洛伐克領空

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（中央社華沙29日綜合外電報導）波蘭和斯洛伐克兩國國防部長今天表示，斯洛伐克停飛其米格-29戰機時，波蘭準備守衛斯洛伐克領空，這為斯洛伐克可能將這款蘇聯製軍機交付烏克蘭開闢道路。

擁有12架米格-29的斯洛伐克本月稍早表示，若能安排保護其領空的替代方案，它將考慮提供這些戰機協助烏克蘭抵禦入侵的俄軍。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）在與波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）舉行的聯合記者會上說：「我得到確認，從斯洛伐克決定停飛米格-29那一刻起，波蘭就準備好保護斯洛伐克領空。」

納德說，這類行動需要相關立法措施，斯洛伐克正努力解決這個問題。布拉查克則表示，波蘭可以運用其為波羅的海國家領空巡守的經驗。

布拉查克說：「這些職責將從波蘭境內執行…按常例，使用F-16戰機的波蘭值勤團隊，我們將擴大其行動範圍。」

這兩個北大西洋公約組織（NATO）成員國的部長並未透露，波蘭在斯洛伐克領空的任務何時展開。

斯洛伐克於2018年同意採購總共18架美製F-16戰機，預計首批會在2024年交付。

俄羅斯先前表示，西方武器運入烏克蘭意味它現在正與北約進行一場「代理人戰爭」（proxy war）。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週威脅將進行報復，但未說明是何種報復。俄羅斯外交部長拉夫羅夫則警告有爆發核戰風險。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110429