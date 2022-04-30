俄外長：對烏戰事非與北約交戰 和談含解除制裁

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰況讓外界益發憂心演變成核戰；俄國外長拉夫羅夫今天告訴俄新社，俄方不認為在烏克蘭的戰事是與北約作戰，但西方解除制裁需列入俄烏和平談判。

路透社指出，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）另在接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時說，和平談判陷入僵局責任在基輔，原因是烏方立場善變。

此外，俄羅斯外交部網站刊出拉夫羅夫接受中國官媒新華社訪問時說，西方解除對俄羅斯制裁包含在俄烏談判範疇內。

基輔當局今天警告俄烏談判有破局之危；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）堅持，西方自俄國侵烏以來祭出的制裁非但要加強，也不能成為談判籌碼。

但拉夫羅夫表示，目前雙方談判代表實際上仍每天都透過視訊會議討論可能的草案內容，「議題包含去納粹化、承認新地緣政治現實、解除制裁及俄語地位等」，儘管困難重重，俄方仍願繼續協商。

華盛頓戰爭研究所（ISW）在4月中下旬的態勢評估裡指出，俄烏未來幾週內都不大可能恢復實質談判，雙方都想視烏東決戰結果再作決定；基輔甚至評估他們有機會將俄軍逐回2月24日入侵前的位置。

ISW評估稱莫斯科方面則有意於烏南佔領區內成立一個或多個代理人行政區，鞏固戰地政務並為永久控制這些地區創造條件。（譯者：陳亦偉）1110430