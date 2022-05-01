英保守黨議員國會上公然看A片 被抓包後宣布辭職

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國保守黨議員派瑞許（Neil Parish）坦承兩度在國會下議院議場用手機觀看色情影片後，今天宣布辭職。

派瑞許在今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時宣布辭職：「我想，我一定是昏了頭…我不會辯解。」

「我看到了我掀起的軒然大波，以及對家人和選區帶來的傷害，不能再繼續下去。」

他先前曾表示會繼續履行議員職責。

65歲的派瑞許2010年起擔任議員，4月29日被發現公然觀看A片後，遭保守黨暫停黨內職務，面臨至少2項國會調查。

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派瑞許宣布將辭去職務，意味其留下的英格蘭西南部保守黨重鎮蒂威頓和荷尼頓選區（Tiverton and Honiton）席次將面臨補選。

這個選區自1997年劃設以來一直是保守黨的天下，但首相強生（Boris Johnson）和執政的保守黨去年夏天以來面臨連串醜聞、地位大不如前，例如去年12月北施洛普夏郡（North Shropshire）補選，就看到保守黨首次丟掉此一鐵票區。 （譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110501