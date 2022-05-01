日本兔島野兔面臨烏鴉捕食危機 當局急募守護者

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本大久野島因野兔棲息被暱稱「兔島」，一直以來吸引觀光客登島餵食。不過，食物過剩造成烏鴉數量增加，兔子面臨被捕食危機，讓當局急募「守護者」，盼從源頭解決危機。

日本讀賣新聞報導，數百隻野生兔子棲息的兔島上，近期卻被發現烏鴉及老鼠等動物數量增加，研判跟觀光客帶到島上的食物剩餘有關。

廣島縣竹原市大久野島上的兔子，主要是島上小學在1970年代野放所飼養的幾隻兔子後野生繁殖而來。經過所屬行政區竹原市政府的宣傳，及觀光客透過社群網站等用「兔島」進行介紹，提升了大久野島知名度。

2013年約有12萬5000人次造訪兔島，到2019年增加到約28萬9000人次。

由於島上並沒有販賣兔子食物，觀光客都會自行帶蔬菜等食物餵養野兔。不過，因為觀光客帶來的食物量太多，吃不完的食物就這樣放置在島上，反而引來烏鴉、老鼠甚至野豬等動物分食，增加了這些動物在島上的數量。

有些觀光客會帶來兔子不能吃的麵包或零食，還有就是烏鴉在搶食這些食物時會攻擊兔子的眼睛，甚至還會直接捕食弱小的兔子，都影響了野兔棲息環境。

島上遊客中心放有呼籲觀光客注意的宣導傳單，內容包括「把食物直接放著是錯誤做法，正確做法是少量給與兔子，並在一旁看著兔子吃完」，及「殘留這些吃不完的食物，等於是告訴烏鴉兔子住在哪裡，等到人類離去後，烏鴉就會來捕食那些弱小的野兔」，不過，這些規則至今仍無法讓來訪觀光客周知。

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相當重視上述事態、管理大久野島的環境省中國四國地方環境辦公室，2021年11月跟竹原市政府合組執行委員會盼解決這項課題，以觀光協會等單位約20人為成員進行商議，並在今年3月底止招募逾50人成為「打造大久野島未來的守護者」。

這些「守護者」未來將接受相關研習，預計從今年夏天左右開始在島上實際活動，主要任務就是將如何與兔子相處及該注意的事項，一一告知登島的每位觀光客。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110501