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亞馬遜改變政策 美國員工染疫不再放有薪假

2022/5/1 23:08
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（中央社班加羅爾1日綜合外電報導）電商巨擘亞馬遜（Amazon）已告訴美國員工，將自5月2日終止員工感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可放有薪假的政策。

亞馬遜4月30日表示，在COVID-19疫苗垂手可得以及美國疾病管制暨預防中心（CDC）修訂指南後，公司決定做出改變。

據亞馬遜提供給路透社的訊息，公司已告訴員工，在美國的工作人員若確診COVID-19，將獲准休5天無薪假。

亞馬遜表示：「我們可以繼續安全地調整回到我們在COVID疫情前的政策。」公司指出，原因包括疫情持續緩解、疫苗和治療藥物容易取得以及公共衛生指南已經更新。

亞馬遜還說，除非法律要求，否則將停止通報公司設施範圍內的陽性病例，鼓勵接種疫苗的措施也將停止。

亞馬遜面臨一系列挑戰，決定改弦易轍。一些倉庫最近努力要成立工會，紐約市倉庫的工人於4月間投票成立第一個工會。

今年1月，亞馬遜將感染病毒員工的帶薪休假縮短至一周，或最多40小時。在那之前，員工染疫可享有兩週帶薪假。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110501

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