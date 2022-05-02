尹錫悅總統就職典禮 日相岸田文雄傾向不出席

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）南韓新任總統尹錫悅將於5月10日宣誓就職，日本政府傾向派外相林芳正出席。韓方之前希望日本首相岸田文雄出席，但岸田認為雙方無解決歷史問題的約定，因此這次暫不訪韓。

日本共同社報導，韓國新任總統宣誓就職典禮即將舉行，日韓政府正在磋商安排日本外相林芳正出席。林芳正訪韓期間，將與韓國新政府官員們舉行會談，期待能改善惡化的日韓關係。

尹錫悅曾於4月24至28日期間，派遣政策磋商代表團訪日，代表團於26日與岸田會面時，表示改善日韓關係刻不容緩。

報導說，林芳正若出席尹錫悅宣誓就職典禮，將藉由這次的訪韓，審慎釐清韓國新政府對於二戰期間的前徵用工（日本企業強徵韓國勞工）、慰安婦問題的態度，以尋求與尹錫悅直接對話的機會。

報導說，尹錫悅派遣訪日的政策磋商代表團4月下旬在東京與林芳正等岸田政府閣僚舉行了會談，但並未就日韓之間的歷史問題提出具體的解決方針。日方在看不出有解決問題的情況下，日相岸田訪韓一事存在謹慎論調。執政黨自由民主黨內也出現反對岸田出席尹錫悅就職典禮的聲浪。

對於歷史問題，日本政府的立場是透過1965年日韓請求權協定及2015年有關慰安婦問題的日韓共識，歷史問題已解決。但韓方片面反悔，導致日韓關係陷入二戰後最糟的狀態。

岸田在4月26日的記者會上說，「遵守國與國的約定，是國家關係的基本」，要求南韓方面提出解決爭議的因應措施。（編輯：高照芬）1110502