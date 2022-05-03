強化北約與國防 英國會籲增防衛支出至GDP的3%

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）俄羅斯全面侵略烏克蘭讓歐洲安全情勢持續惡化，英國國會國防委員會主席艾伍德呼籲，政府必須「醒來」、正視英國面對的是動盪不安的新時代，並提升防衛支出至國內生產毛額3%。

曾任國防部官員的艾伍德（Tobias Ellwood）指出，英國現有防衛支出著眼的是平時、而非戰時需求，不足以應付英國為捍衛國家利益和在國際舞台扮演領導角色所需的擴編、訓練及裝備軍隊的支出。

他告訴英國「泰晤士報」，部分北大西洋公約組織（NATO）成員國已逐步邁向將防衛支出提升至GDP的3%，英國也該如此，原因包括英國需協助確保北約的東翼部署持續強化。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）3月曾去函向財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，考量通貨膨脹和對烏克蘭的軍事援助，英國有可能在2025年前發生國防支出無法達到國內生產毛額（GDP）2%的情況。

為持續確保集體防衛能力，北約各成員國防長2006年商定，各國應確保國防支出「下限」為GDP的2%。但北約最新的2021年估算數據顯示，現有30個成員國中，僅8國達標，依序是希臘（3.59%）、美國（3.57%）、波蘭（2.34%）、英國（2.25%）、克羅埃西亞以及愛沙尼亞與拉脫維亞（2.16%）、立陶宛（2.03%）。

媒體曾詢問財政部，對華勒斯擔憂防衛預算不足應付國內外安全需求有何回應，一名蘇納克的發言人表示，政府目前編列的防衛預算已達冷戰以來最高。

根據英國政府和國會的公開資料，在2020至2021財政年度（以4月為起始），英國的防衛支出達424億英鎊，較前一年度實際增加約17億英鎊。華勒斯日前表示，他已成功為國防部爭取額外預算，增加幅度在未來4個財政年度將累計達240億英鎊。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）4月27日在外交政策演說也提到，北約所有成員國都應擴大投資防衛事務、改變過去數十年投資不足的情況，「GDP的2%應該是下限，而不是上限」。

她指出，世界需要一個全球化的北約，北約應做好準備應對全球威脅，強化與日本、澳洲等印太區域盟友的合作，並確保「像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」。（編輯：韋樞）1110503