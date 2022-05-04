墮胎權意見草稿外洩 為美期中選舉拋震撼彈

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草案外洩，可能標誌著全美政治版圖的劇變，在這預料競爭激烈的選舉年，給了民主黨一個轉移期中選舉戰略的機會。

「國會山莊報」（The Hill）報導，昨天晚上之前，這個選舉年的重心原本預料會聚焦在通膨等經濟議題上。如今，從地方到聯邦的自由派人士全都急於把握墮胎權支持者的這股憤怒與能量，不同政治光譜的候選人也急著調整選戰訊息。

政治新聞網站Politico引述一項外洩的初步意見草案報導說，美國最高法院正準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定。短短數小時後，維權人士已聚集在最高法院外的階梯抗議，黨工也忙著投遞信件，尋求將這個潛在裁決定位為今年11月如何投票的選擇。

參院民主黨選舉委員會（Democratic Senatorial Campaign Committee）在聲明中表示，「共和黨人對墮胎、節育和女性保健的攻擊，已大幅升高2022年選舉的重要性。」

民主黨策略專家表示，墮胎議題可能會是競選之路的一大議題，不過他們警告，這可能不會掩蓋掉其他關鍵議題。

指導參選人打好選戰的全國民主黨培訓委員會（National Democratic Training Committee）主席狄特里希（Kelly Dietrich）表示：「墮胎議題有顛覆選戰的潛力。」

「但民主黨今秋的各項挑戰不會因此迎刃而解。我們必須將此事看作一個機會，藉此提醒選民共和黨人有多偏離民意。」

另一名策略專家持相同看法。這名消息人士表示：「我不清楚選擇本身是否足以吸引大批選民出籠投票，但我認為，這可以是一個我們和其他民主黨候選人可利用的實例，說明共和黨人有多麼脫節。」

總統拜登和其他民主黨人今天一同為墮胎權請命，他說，最高法院這項可能的裁決「恐代表著與隱私概念相關的每一項決定都將受到質疑」，還稱這樣的裁決「激進」。

今天稍早，拜登從白宮發布聲明，呼籲議員採取行動。

拜登寫道：「在聯邦層級上，我們需要更多支持生育自主權的參議員，需要一個支持生育自主權的眾議院多數，來通過將『羅訴韋德案』納入法典的立法，我將努力讓其通過並簽署成法。」

此次外洩的意見草案，以及墮胎權能否在國會通過的問題，也成為多個地方選舉的熱門話題，尤其是未來幾年可能對墮胎權作出決定的幾個州。

全國民主黨培訓委員會的狄特里希說：「民主黨籍州長是許多州的最後一道防線，捍衛著直到這個節骨眼為止，還被這個國家視為理所當然的各項人權。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110504