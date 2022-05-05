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世衛：新Omicron亞型變異株 導致南非疫情升溫

2022/5/5 02:05
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（中央社日內瓦4日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19變異株Omicron的兩個新亞型變異株，導致南非染疫通報數激增。世衛強調檢測的重要性，以監測病毒的突變和傳播。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株最早於去年11月在非洲南部被發現，此種變異株高度突變，具高傳染力，迅速散布全球，是當前主要變異株。

全球幾乎所有新病例都是Omicron導致，已知有幾個亞型變異株，BA.2是最主要的一個，最近甚至出現BA.4及BA.5兩個新亞型變異株。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在記者會上表示，最早發現Omicron變異株的南非科學家指出，BA.4及BA.5亞型變異株是南非病例激增的原因。

但譚德塞也提及，相較於其他Omicron亞型變異株，關於BA.4及BA.5是否會導致更嚴重疾病，目前仍言之過早。初步數據顯示，施打疫苗仍可防止重症及死亡。（譯者：陳正健）1110505

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