美日防長會談 關切中俄對國際秩序構成挑戰

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國國防部長奧斯汀今天在五角大廈與日本防衛大臣岸信夫舉行會談。奧斯汀關切中國近來行為對基於規則的國際秩序構成挑戰；岸信夫則指出，俄羅斯入侵烏克蘭以武力片面改變現狀，也是印太地區的擔憂。

奧斯汀（Lloyd Austin）在會談前表示，美日同盟是印太地區和平與繁榮的基石，美日有著深厚友誼與信任，也有共同利益與價值觀。

他談到俄羅斯入侵烏克蘭是對基於規則的國際秩序的污辱，也對全球人民自由構成挑戰，美方感謝日本在這場危機中發揮作用，協助烏克蘭人民捍衛主權。

奧斯汀也提到對中國的擔憂。他指出，俄羅斯侵略的影響遠遠超出歐洲，因為這挑戰了所有人努力建立與捍衛的基於規則的秩序。在印太地區，美日兩國數十年來致力維持自由開放的秩序，讓所有人都能實現繁榮與安全，但中國近來的行為對支撐這一秩序的共同規範、價值觀與制度構成深度挑戰。

面對這一挑戰，奧斯汀指出，美日將討論如何建立更加開放與自由的印太地區，包括共同努力強化美日同盟。他並重申對防衛日本的堅定承諾。

岸信夫則對北韓昨天試射彈道飛彈表達關切，他指出這種行為絕對無法接受，北韓的威脅日益嚴峻並迫在眉睫。

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至於俄羅斯入侵烏克蘭，岸信夫表示，這是對國際秩序的嚴重挑戰，這種以武力片面改變現狀的做法也是印太地區的擔憂。現在已不能再將印太地區安全與歐洲安全區隔開來，必須從這個角度加強日本對歐洲安全的承諾。

岸信夫指出，目前情勢顯示，防止突發事件發生最重要的即是威嚇，他期望與美方共同合作確保美國擴大嚇阻力，包括核威嚇，並從根本上加強日本防衛能力與美日同盟威嚇與應對能力。（編輯：林憬屏）1110505