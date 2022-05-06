與基輔修復外交裂痕 德國將派外長訪烏克蘭

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國與烏克蘭修復外交裂痕後，德國總理蕭茲今天表示，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）很快會造訪烏國。另外蕭茲今天跟拜登都同意，不會承認俄國得到烏克蘭任何領土。

基輔政府之前拒絕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）到訪，使兩國陷入外交齟齬。

但蕭茲（Olaf Scholz）今天在記者會上表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稍早已與史坦麥爾進行「良好對談」。

作為德國元首的史坦麥爾原定4月中旬訪問基輔，但基輔政府拒絕接待，因為史坦麥爾過去支持友俄政策。此舉引發風波，並促使蕭茲表態在史坦麥爾造訪烏克蘭前，他也不會去這個被俄羅斯戰火蹂躪的國家。

另外，蕭茲今天跟美國總統拜登（Joe Biden）通了電話。根據德國政府發言人的聲明，兩人同意不會承認俄國得到烏克蘭任何領土。

發言人也說，蕭茲與拜登「同意烏克蘭需要進一步實質且持續的支持，來行使其正當自衛權」。（譯者：楊昭彥）1110506