拉脫維亞軍方：基輔計劃5月9日打克里米亞大橋

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯將在5月9日二戰勝利紀念日舉行閱兵。但拉脫維亞軍方代表受訪時聲稱，烏克蘭計劃當天攻擊俄國的克里米亞大橋。

俄國塔斯社（Tass）指出，拉脫維亞軍方代表斯萊丁斯（Janis Slaidins）告訴拉脫維亞媒體，在西方運送武器後，烏克蘭有能力打擊具有重要戰略意義的克里米亞大橋，還說克里米亞大橋遭破壞將成為對俄國的沉重打擊。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Alexey Danilov）日前曾說，烏軍一旦取得能力就會打這座橋。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）此前曾擋下恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）所支持團體準備對克里米亞境內的鐵路發動恐攻。

富比世（Forbes）雜誌指出，跨越克赤海峽（Kerch Strait）連結克里米亞與俄國本土的克里米亞大橋極為重要，具有戰略與政治上雙重意義。全長超過16公里的克里米亞大橋是歐洲最長橋梁，俄國2014年兼併克里米亞後斥資30多億美元興建，2018年通車時俄國總統蒲亭還親自駕駛卡車跨越。

克里米亞大橋兼具鐵、公路，通車時有烏克蘭智庫形容「俄國人的手掐在亞速海咽喉」；俄國這次侵烏也利用這座橋輸運戰車與裝備投入烏南戰場，對克里米亞的俄國居民而言，這座橋是他們的生命線和母國間的臍帶。

但富比世的報導認為，要切斷這樣一座頗具規模的橋難度極高。橋梁基座有大量混凝土與鋼筋結構，過去打擊類似橋梁的經驗顯示，除非用重型彈頭直接打擊，否則根本打不斷。美國空軍用來打橋的武器是一系列2000磅精確導引炸彈，即便如此，從波灣戰爭的空襲往例來看，用上重型炸彈也不保證百分百能成功。

打這種橋困難度在於要對最脆弱點一擊中的，如果炸彈只打到路面僅會留下坑洞且很快能填補，打斷這種橋唯一方法是炸毀兩端橋墩。

對烏軍來說，雖仍有能飛的軍機但每天能起降架次不多，大部分空中任務都是靠無人機。烏克蘭的土耳其製拜拉克塔（Bayraktar）TB2無人機只能帶輕型彈藥，打擊車輛與巡邏艇綽綽有餘，但對付克里米亞大橋恐力有未逮。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫4月21日被問到時曾說，若烏國有能力「早就動手了」，但只要能力達到且有機會，肯定會打橋。（譯者：陳亦偉）1110507