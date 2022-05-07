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紐時：馬斯克經營推特願景曝光 6年內營收翻5倍

2022/5/7 21:33（5/7 21:56 更新）
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紐約時報報導，世界首富馬斯克給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收6年內翻5倍。（美聯社）
紐約時報報導，世界首富馬斯克給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收6年內翻5倍。（美聯社）
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（中央社紐約6日綜合外電報導）紐約時報今天報導，世界首富馬斯克（Elon Musk）給投資人的募資簡報顯示，他計畫使推特年度營收6年內翻5倍，從去年的50億美元，至2028年增至264億美元。

路透社報導，馬斯克上月達成以440億美元現金買下推特的協議。一名知情人士昨天告訴路透社，預計馬斯克完成收購後將暫時擔任推特執行長（CEO），他正尋求增加募資。

馬斯克最近表示，推特對一般不定期使用者而言永遠免費，但可能會向商業和政府用戶小額收費。他已興致勃勃地表明要將內容審核機制鬆綁到法定最低限度，並將靠付費訂閱來獲利。

根據紐時報導，2020年推特年度總收益中廣告占比約90%，在馬斯克經營下，廣告的年度總收益占比將降至45%，且在2028年，廣告將創造120億美元收益，預計訂閱費將帶來100億美元收益。

據報導，至2023年，推特支付業務將創造1500萬美元收益，2028年將增至13億美元左右。（譯者：陳正健/核稿：施施）1110507

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