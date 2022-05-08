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攻上聖母峰26次 雪巴人瑞塔刷新世界紀錄

2022/5/8 14:54（5/8 15:08 更新）
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雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（圖取自facebook.com/kamirita8848）
雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（圖取自facebook.com/kamirita8848）
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（中央社加德滿都8日綜合外電報導）尼泊爾政府官員今天表示，雪巴人瑞塔（Kami Rita Sherpa）第26次成功登上聖母峰，刷新他自己去年創下的紀錄。

路透社報導，52歲的瑞塔帶著其他10名雪巴人登山客，沿著傳統的東南山脊路線攻頂，昨天成功攀上了8848.86公尺的聖母峰（Mount Everest）。

尼泊爾的旅遊局局長艾德希卡里（Taranath Adhikari）說：「瑞塔打破了他自己的紀錄，並締造登山的新世界紀錄。」

瑞塔的妻子表示，她為丈夫的成就感到高興。

瑞塔這次走的路線是1953年紐西蘭登山傳奇希拉瑞爵士（Sir Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）所開闢，而那條路線至今仍是最受歡迎的攀登路線。

尼泊爾今年登山季發出316張攀登聖母峰的許可證，而適合攻頂的季節通常會到5月。尼泊爾去年發出408張許可證，是歷年來最多。

尼泊爾是極為倚賴登山客帶來外匯的國家，2019年因讓山上過度擁擠，使得多名登山客在攻頂途中喪命而招致批評。

根據尼泊爾的資料，自1953年有人從尼泊爾和西藏那一側攻頂成功以來，聖母峰攀登次數累計1萬657次，其中有許多人已爬了好幾次，但迄今也有311人在過程中喪生。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110508

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