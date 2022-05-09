文在寅任期最後一天 白皮書細數5年施政成果

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國總統文在寅今天午夜將卸任，回歸平民身份，他今天發表卸任感言，「國民、總統都辛苦了」，期許下屆政府平復社會分歧；青瓦台也發表施政白皮書，細數文政府5年政績。

文在寅今天在總統府青瓦台發表卸任演說，表示過去5年國內外接連發生許多危機，包括COVID-19疫情、日本出口管制等，「雖然很艱辛，但韓國也更加活躍」。

他表示對在危機中變得更堅強的韓國國民相當感動，「國民、政府、還有總統都真的辛苦了」。韓聯社報導指出，總統在演說中對自己表示「辛苦了」實屬罕見，可能是認為現任政府在防疫因應上扮演重要角色，才有如此表示。

在燭火革命中當選總統的文在寅也提到，不知道政府這些年來是否有達到人民的期望，可能暗示這些年來對包括檢察改革在內的權力機關改革工作仍有些遺憾；他也表達對下屆政府的期盼，「期望在選舉過程中深化的糾紛能獲彌補，走向國民統合之路，讓韓國能朝真正的成功有力前進」。

青瓦台日前發表的國政白皮書在近期引起在野黨與檢方激烈反彈的「檢調改革」上，以「為了人民的權力機關改革」為題，記述相關改革過程，表示檢察機關的權力大到出現「韓國等於檢察共和國」這樣的描述，政府藉由這次改革調整檢方偵查權、設立高級公職人員犯罪搜查處、縮小檢查直接偵查範圍等，「在重新確立檢方角色權限上取得相當成果」。

文在寅政府為改善檢方權力過大，可能遭政治濫用的狀況，上任後先設立高級公職人員犯罪調查處，以此制衡壟斷公訴權的檢察機關；在卸任前夕又火速通過公布檢察廳法及刑事訴訟法修法，將檢方直接偵查權限縮至貪腐及經濟犯罪，但在為了舉行公聽會、僅用18天就在國會表決通過法案的做法，引發強烈批評。

在被視為文政府一大施政失誤的房地產政策上，白皮書中以「為擴大住宅供給及安定房價所做努力」為題，強調現任政府在擴大住宅供給仍然重視市場均衡，並指出韓國住宅供給超越英美等主要國家水準。

至於兩韓政策及朝鮮半島和平進程，白皮書中則寫道，朝鮮半島非核化及兩韓關係發展是文在寅政府最重要的劃時代政策，政府也為此竭盡全力，稱北韓與美國關係雖陷入膠著，兩韓關係面臨困境，文政府也從未停止為朝鮮半島和平努力；但最後沒能實現實質對話、恢復兩韓關係，期盼下屆政府繼續為此努力。

文在寅上任後在北韓及美國政府間斡旋，在2018年與北韓領導人金正恩在板門店舉行峰會，之後也促成時任美國總統川普與金正恩會面，但雙方談判最終不了了之，兩韓預計推動的合作計畫也停滯不前。

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青瓦台在文在寅卸任前發表回顧5年任期的「國政白皮書」，共22冊、近1.2萬頁，是歷屆政府發表施政白皮書中最多頁數，內容包括文在寅政府在防疫、經濟、社會、文化等各領域實施政策及成果，相關部會人士及直屬總統辦公室的政策企劃委員會、幕僚等都參與著作。

青瓦台表示，文在寅今天預計6時下班後離開青瓦台，在首爾市內某處繼續處理公務至午夜任期結束為止，10日出席新任總統尹錫悅就職典禮後再返回自宅。（編輯：韋樞）1110509