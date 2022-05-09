日本觀測到異常震域 東北及關東地區輕度搖晃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本今天傍晚觀測到規模5.1地震，震央位於伊勢灣，東北地方及關東地區觀測到震度2或1級的搖晃，日本氣象廳表示這是「異常震域」的現象。

「異常震域」指的是震度分布有異平常，一般地震是震源中心向外以同心圓擴散，愈遠震度愈小；但「異常震域」相反，離震源愈遠震度反而愈強。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本放送協會（NHK）報導，今天下午5時33分（台灣時間4時33分）左右，觀測到規模5.1地震，震央在伊勢灣水深340公里處。東京都千代田區、福島縣白河市、茨城縣水戶市、櫪木縣宇都宮市等地觀測到震度2級的搖晃。東北、關東的廣範圍地區則是觀測到震度1級的搖晃。

日本氣象廳表示，研判這起地震是由東邊下潛至日本列島下方的太平洋板塊內部而發生的。雖然地震發生在太平洋板塊非常深的地方，但地震能量在堅固的板塊內部傳遞時不易減弱，所以距離震央遠的關東及東北地方等地觀測到搖晃。（編輯：周永捷）1110509