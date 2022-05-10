兒女失蹤佳節難過 墨西哥母親尋回親人路迢迢

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（中央社瓜達拉哈拉9日綜合外電報導）明天是墨西哥母親節，多數墨西哥人正在思考如何過節，同時卻有數以千計的母親持續尋找失蹤兒女下落，以此紀念屬於她們的節日。

法新社報導，在這個暴力猖獗的拉丁美洲國家，失蹤人口數超過9萬5000人，而卡瑪雷納（Maria Guadalupe Camarena）的9位孩子中，就有5個人間蒸發。

61歲的卡瑪雷納現職家庭幫傭，她說家裡「有5張椅子空了，沒什麼好慶祝的」，「尋找小孩」就是她的母親節計畫。

卡瑪雷納來自墨國西部哈里斯科州（Jalisco），這裡失蹤人口數近1萬5000人，高居墨西哥各州之首。

她的女兒魯西羅（Lucero）2016年某天去面試求職，就此消失。2019年，她的4名兒子開車去拜訪親戚，中途遭警方拘留，從此音訊全無。雖有兩名員警被控強迫他人失蹤的罪嫌，至今他們都沒被審判，官方也沒展開搜索。

50歲的耶南德茲（Araceli Hernandez）則是從2017年起，就沒了自己20來歲兒女的消息，當年先是女兒凡妮莎（Vanessa）失蹤，兒子曼紐爾（Manuel）出門尋人後也失去蹤跡。

耶南德茲說：「他們失蹤大概4個月後，我抓起背包、幾瓶水和一根木棍，開始在山裡面找人。」

耶南德茲加入愈來愈多母親的行列，她們組成相關協會，跑遍鄉間尋找不為人知的墳墓，因為裡面可能埋著自己孩子的遺骸。

耶南德茲也在瓜達拉哈拉市（Guadalajara）街頭張貼尋人海報，她流淚親吻兒女的照片，說道：「這是我作為母親的使命。」

61歲的馬加納（Rosaura Magana）本該享受退休生活，現在每天的計畫就是尋找兒子阿瓦拉多（Carlos Eduardo）。5年前，一群自稱來自檢方辦公室的武裝人馬到他的工作地點抓人，從此阿瓦拉多就不知去向。

馬加納說：「我從沒想過這會是我的生命課題。」她批評當局對本案的調查缺乏進展，並提到當天被逮隨後獲釋的其他人，至今仍三緘其口，而案子已經換了6位檢察官和8名偵辦調查的警員。

在墨西哥北部的索諾拉州（Sonora），30歲的艾佛瑞多（Ivan Alfredo）於2020年連同伴侶被持槍歹徒帶離家門。他的母親、現年49歲的艾斯特拉達（Azulema Estrada）為了找到他，自學了法律知識和挖掘技巧。

艾斯特拉達說：「很不幸的，我們什麼都沒找到。」

墨西哥人民失蹤問題始於1960至1980年代墨西哥當局對抗革命運動的「骯髒戰爭」（dirty war）。2006年，墨西哥政府對販毒集團展開軍事行動後，暴力情事升溫，至今已有逾34萬人被謀殺，失蹤人數也隨之大增。

在墨西哥，甚至連尋找失蹤者都得承擔巨大風險。

聯合國強迫失蹤問題委員會（United Nations Committee on Enforced Disappearances）4月敦促墨西哥因應「令人擔憂的」強迫失蹤升溫趨勢，並稱這是因「幾乎完全免除懲罰」的情況所造成。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110510