英美情報單位：俄侵烏前一小時 對歐洲發動網攻

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英、美最新情資顯示，俄羅斯在2月24日侵略烏克蘭前約一小時對烏克蘭衛星網際網路供應商、電訊公司Viasat發動網攻，波及歐洲多地，包括歐洲中部的風力發電廠和網路系統。

英國、美國、歐盟及其盟友今天共同宣布，在2月全面入侵前，俄羅斯對烏克蘭發動一系列網路攻擊，其中對Viasat的攻擊影響範圍較大，數以萬計網路終端遭破壞至無法修復的程度。

此外，英國國家網路安全中心（NCSC）評估，幾乎可以確定，俄羅斯軍事情報局（GRU）涉入1月13日透過惡意程式Whispergate對烏克蘭政府機關和其他實體發動的網攻。

2018年英國索爾茲伯里市（Salisbury）發生俄羅斯前間諜謀殺案，兇手使用的神經毒劑諾維喬克（Novichok）原可能造成數千民眾傷亡。俄羅斯軍事情報局後來遭英國政府制裁。

英國外交部今天指出，對Viasat的攻擊約在俄烏戰爭爆發前一小時啟動，首要目標研判是烏克蘭軍方，但一般網路使用者也遭波及。

英國國家網路安全中心今天在威爾斯地區（Wales）紐波特市（Newport）召開「網路英國」（Cyber UK）會議，邀集情報分享聯盟「五眼聯盟」國家（英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭）、歐盟及其他盟友國家的網路安全專家，共同研商如何應對不斷演化的安全威脅。

英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）在會議演說提到，俄烏戰爭向世人展現，何謂受「資訊」影響、形塑的現代戰爭。

他高度肯定烏克蘭在網路空間的戰力，「我們很驕傲能支援他們」。但他提醒，俄羅斯對烏克蘭的網攻至今持續波及其他國家，且俄方依然在反對侵烏的國家內部尋找網攻目標。（編輯：馮昭）1110511