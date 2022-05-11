與中國洽簽海上投資協議 索羅門總理駁外界批評

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（中央社索羅門群島荷尼阿拉11日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天駁斥外界對索國與中國洽簽海上投資新協議的批評，並稱協議草案中沒有任何「險惡」之處。

法新社報導，中索上個月簽署一項有爭議的安全協議後，研商了這項內容已外洩給媒體的新協議。

前述安全協議讓北京可在南太平洋建立軍事據點，因此引發澳洲和美國擔憂。

中索海上投資合作備忘錄外洩後引發批評，蘇嘉瓦瑞今天對此表示不以為然，稱之為尚未正式確定的「正常雙邊發展倡議」。

蘇嘉瓦瑞的辦公室在聲明中表示：「藍色經濟合作備忘錄（Blue Economy Memorandum of Understanding）沒有任何險惡的地方。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天就對這份備忘錄表示擔憂。藍色經濟合作備忘錄涵蓋海底電纜、港口碼頭、造船等其他領域。

莫里森表示，他和太平洋地區許多其他領導人一樣，非常擔心中國政府干預和侵入這些類型的安排。

自索羅門群島與中國安全協議的草案於3月首次在社群媒體上外洩以來，索國與中國的關係升溫一直是澳洲競選活動的關鍵議題。

這項協議傳允許中國在索羅門群島部署海軍，這引起美國警告，如果中國在索國建立軍事基地，美國將「做出相應的回應」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110511