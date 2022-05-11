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俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活

2022/5/11 21:03
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（中央社馬德里11日綜合外電報導）自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，西班牙再次呼籲在該國和法國間興建名為MidCat的大型天然氣管線，讓歐洲不再依賴俄羅斯能源。

● MidCat是什麼？

這條全長190公里的法國南部到加泰隆尼亞的Midi-Catalonia（MidCat）管線最初於2003年開始研議，將把天然氣穿越庇里牛斯山（Pyrenees），從巴塞隆納北部的奧斯塔爾里奇（Hostalric）輸送到法國南部的巴爾拜拉（Barbaira）。

MidCat管線的目的是將天然氣從阿爾及利亞透過西班牙輸送到歐盟其他地區。目前只有兩條小型天然氣管線連接著西班牙和法國。

但經過幾年的工作，這個計畫在2019年放棄，原因是兩國能源監管機構都質疑其對環境影響和獲利能力，因而拒絕這個項目。

● 為什麼要重新開始？

自從俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟一直誓言要終結對俄羅斯天然氣的依賴。俄羅斯目前供應歐盟近40%的天然氣需求。

透過過海運和管線從阿爾及利亞送達西班牙的天然氣，可以透過過MidCat輸送到歐洲其他地區。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日在巴塞隆納表示，MidCat管線對於歐盟減少依賴化石燃料和「終結克里姆林宮的勒索」非常重要。

● 有什麼障礙？

MidCat管線面臨幾個障礙，首先是2018年估計為4億4000萬歐元（4億6000萬美元）的巨額造價；另外，也需要3到4年才能興建完成。

法國駐西班牙大使卡薩（Jean-Michel Casa）3月接受巴塞隆納「先鋒報」（La Vanguardia）訪問時說，「不能把MidCat當作短期解決方案」。

● 有哪些支持？

盡管MidCat的實用性存在爭議，但仍獲得大量支持，尤其在西班牙，當局正敦促歐盟宣布這個項目符合「公眾利益」。

到目前為止，法國一直抱持較保留態度，但馬德里說，這種立場正在改變。

西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）表示，MidCat帶來了一種新的「風險和機會認知」。她說，巴黎「已經理解」Midcat「必須」建造。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）11105011

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