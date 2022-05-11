英國與瑞典芬蘭達成新安全協議 將協助因應威脅

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他已與瑞典和芬蘭達成加強歐洲安全的新協議，並承諾在兩國武裝部隊受到攻擊時提供援助。

路透社報導，強生今天訪問瑞典和芬蘭期間，將簽署英國稱為「國防和安全合作重大變化」的新宣言。

強生在聲明中表示：「我們堅定不移地支持瑞典和芬蘭，簽署這些安全宣言是我們國家之間恆久保證的象徵。」

英國政府聲明又說：「兩國武裝部隊若面臨危機或受到攻擊，首相將闡明英國支持兩國的意圖。」

俄羅斯入侵烏克蘭迫使人們重新思考，瑞典以及鄰國芬蘭該如何維護國家安全。

瑞典正與芬蘭就可能加入北大西洋公約組織（NATO）進行協調，預計兩國將在未來幾天內宣布其意向。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）今天表示，瑞典和英國已同意在發生危機或遭受攻擊時相互援助，其中援助可能包括提供軍事資源。

安德森在與強生會談結束後說：「在危機時期，合作變得更加重要。」

「如果兩國之一遭受災難或攻擊，英國和瑞典將透過各種方式相互支援。將根據受災國家的要求提供援助，可能包括軍事資源。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110511