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芬蘭擬加入北約 俄國警告將採軍事技術措施回應

2022/5/12 21:40
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）針對鄰國芬蘭的政治領袖今天表態支持國家加入美國領導的北大西洋公約組織（NATO），俄羅斯警告，它將採取「軍事技術」措施來回應。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者：「北約範圍擴大，並朝我國邊界接近，不會使得世界與歐洲大陸的局勢更穩定及安全。」

當被問到，芬蘭加入北約是否會構成威脅，培斯科夫回答：「一定會。」他還說：「一切將取決於這項程序如何發生，以及軍事基礎設施將朝我國邊界移動多遠。」

俄羅斯外交部則表示，莫斯科將「被迫採取對等措施，軍事技術和其他措施，以解決國家安全因此受到的威脅」。

俄羅斯外交部指控北約尋求「對我國軍事」製造「另一側的威脅」。它說：「赫爾辛基應該意識到自身責任及這類行動的後果。」

今天稍早，芬蘭總統和總理皆表示支持國家加入北約，且將在本週末做出正式決定。

芬蘭與俄羅斯接壤邊界長達1300公里，但數十年來一直維持軍事中立。不過，自從俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭後，芬蘭政壇和公共輿論大規模倒向贊成加入北約。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110512

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