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歐盟擬提6兆元計畫 2027年停止進口俄羅斯能源

2022/5/13 20:59（5/13 21:05 更新）
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歐盟執行委員會打算公布一份1950億歐元（約新台幣6兆元）的計畫，將在2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
歐盟執行委員會打算公布一份1950億歐元（約新台幣6兆元）的計畫，將在2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）文件草稿顯示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）打算公布一份1950億歐元（約新台幣6兆元）的計畫，將在2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。

路透社報導，這份計畫草案同時包括加速推出再生能源、節約能源，並改用不同來源的天然氣。其內容綜合了歐盟法律、一些無約束力的方案以及供會員國政府採納的建議；而這些建議包括修訂歐盟疫後振興經濟的支出計畫，以騰出較多經費，用於能源轉型。

歐盟執行委員會預估，除了達成歐盟2030年氣候目標所需的經費以外，這些措施將須投入1950億歐元資金，而這將有助於歐洲大幅刪減花在進口化石燃料的支出。

報導表示，歐盟執行委員會預定下週公布草擬措施，在此之前仍可能改變內容。

根據草擬的提案及歐盟官員說法，歐盟當局為配合這項計畫，正考慮建議提高再生能源及能源效率目標。

目前討論的方案，包括將2030年底前再生能源占比目標，由目前提議的40%提高到45%；並將歐盟至2030年的預計能源消費規模減幅擴大，由現有提議的9%提高到13%。

其他提議還有調整歐盟法律，讓一些再生能源計畫享有快速批准期限；以及設立一些新的歐盟機制，來迅速啟動大規模推展太陽能與重建歐洲太陽能製造業。

布魯塞爾也規劃在2030年底前，讓歐洲再生氫能產量達到1000萬公噸，與進口量相同。這項計畫將需先行立法，定義哪些種類的氫能算是再生能源。

歐盟還將大略說明自埃及、以色列和奈及利亞等國進口較多液態天然氣（LNG）的可能性，以及取代俄羅斯天然氣進口所需的基礎設施。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110513

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