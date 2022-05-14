澳洲執政黨民調落後 選前一週總理承諾更有同理心

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，如果打贏21日大選連任，他承諾未來會更有「同理心」，但在野黨指控這是他情急之下的政治操作。

法新社報導，莫里森的保守派政府在選前一週民調落後，他昨天坦言自己像是「推土機」，力求在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間把事搞定。

莫里森還說：「我知道我的行事作風在有些地方必須改變，因為我們正邁入不同的時期。」

他今天再度承諾自己會改變。

莫里森表示，他會找機會「解釋我的動機和我的顧慮，並且更有同理心。但我告訴大家，到頭來，重要的是我完成了任務」。

莫里森說，疫情期間他不得不做出不受歡迎的決定，並且迅速行動，但他表示：「我期待改變我們政府的做法。」

路透社報導，莫里森被問到為何等到選戰最後一週才告訴選民他會改變，他說「我一直在仔細傾聽人民的聲音」。

澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）昨天公布的民調顯示，在野的勞工黨（Labor Party）領先執政的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National Party coalition），支持率為54%比46%，情勢與一個月前差不多。

勞工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴記者：「我不相信這位總理能改變。這是他情急之下所做的聲明。」

艾班尼斯也對於「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）一篇報導的內容感到憤怒。報導說，在澳洲與美國及英國磋商組成「三方安全夥伴關係」（AUKUS）以取得核動力潛艦期間，艾班尼斯被排除在外。

報導引述白宮官員指出，美國總統拜登政府多次請莫里森的團隊確保AUKUS在澳洲取得跨黨派支持，但據報莫里森等了4個多月才向勞工黨簡報此事。

艾班尼斯說，他在這件事對外宣布前不到24小時才獲得官方簡報，「這位總理總是對挑撥離間、搞分裂感興趣，這就是為何當他說一切都會改變時，我們不能信任他」。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1110514