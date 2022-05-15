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俄：駐美外交官受暴力威脅 美情報部門試圖滲透

2022/5/15 16:13
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）塔斯社（Tass）今天引述俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）的話報導，俄國駐華府外交官正受到暴力威脅，美國情報部門也試圖接觸他們。

安托諾夫告訴俄羅斯的電視台，俄國2月24日入侵烏克蘭後，已停止跟美國官員面對面會談。

塔斯社報導，安托諾夫說：「這裡就像一個被圍困住的堡壘，基本上，我們的大使館是在一個充滿敵意的環境中運作的…大使館工作人員遭受威脅，其中也包括身體暴力的威脅。」

「美國安全部門的探員就在俄羅斯大使館外面晃來晃去，發放（美國）中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）的電話號碼，讓人可以打去，建立起聯絡管道。」

CIA和FBI拒絕評論此事，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）和美國國務院沒有立即回應要求置評的訊息。

俄羅斯駐波蘭大使9日被抗議戰爭的人潑了一身紅色液體。

早在俄羅斯侵略烏克蘭前，美、俄對彼此外交人員的規模和運作方式就已有糾紛。

在美國表示，將驅逐12名俄羅斯駐紐約聯合國總部代表團的外交官後，俄羅斯3月也驅逐了數名美國外交官員。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110515

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