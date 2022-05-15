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日本COVID-19單日增逾3.5萬例 東京大阪病例減少

2022/5/15 19:09
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，全境今天新增逾3萬5000例確診病例，東京與大阪等地單日新增較上週減少，沖繩縣雖然也較上週略減，但仍連續6天逾2000例。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至晚間6時止，單日新增3萬5008例確診病例及25例死亡病例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數838萬3903例，包括3萬78例死亡病例。

東京都今天新增3348例確診病例，較上週日減少1363例。截至今天為止7天平均單日新增3956.9例，是前一週平均的124.3%。

大阪府今天新增2576例確診病例，較上週日減少700多例，至今累計病例數93萬5325例，包括4989例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2022例確診病例，較上週日減少38例，但仍連續6天單日新增逾2000例，至今累計病例數18萬8480例。

日本全境最近一週每10萬人口新增220.51人染疫，沖繩縣是唯一一個超過千人、以1019.04人連續51天居日本各地之冠；第2名是北海道388.61人、第3名是宮崎縣339.67人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2488例確診病例，較上週日減少627例，連續兩天單日新增低於3000例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110515

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