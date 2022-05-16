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岸田文雄
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防疫及因應俄烏情勢獲好評 岸田支持率升至63%

2022/5/16 11:44
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本讀賣新聞15日公布最新民調指出，由於首相岸田文雄內閣在防疫及因應俄烏情勢方面獲好評，讓內閣支持率較4月民調成長4個百分點來到63%；不支持率也從4月的29%減少到23%。

讀賣新聞5月13日到15日進行日本全國性民調，有62%的受訪者認為岸田在因應俄羅斯入侵烏克蘭情勢的作為適當，較4月民調的58%來得多，是連續兩個月正成長。

在因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面，62%受訪者對岸田政府作為給予正面評價，這是該民調從2020年2月開始詢問這項問題以來，首度有超過6成受訪者給予正面評價。

有關政黨支持率，執政黨自民黨這次獲42%受訪者支持，比4月調查成長1個百分點；最大在野黨立憲民主黨支持率4%，較4月民調下滑1個百分點；與自民黨聯合執政的公明黨支持率3%，比4月調查下滑1個百分點；日本維新會支持率3%，比4月調查下滑2個百分點。

另外有37%的受訪者無黨派傾向，比4月調查增加2個百分點。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110516

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