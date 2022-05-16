烏克蘭女歌手訪日 岸田允諾持續支援烏國

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（中央社東京16日綜合外電報導）37歲烏克蘭女歌手蒂娜．卡羅爾（Tina Karol）應邀訪問日本，今天當面向日本首相岸田文雄訴說烏克蘭遭俄羅斯侵略現狀，岸田也在會談中允諾將持續支援烏克蘭。

日本共同社、富士新聞網報導，卡羅爾此次應日本樂天集團會長兼社長三木谷浩史邀請，10日訪問日本尋求人道援助，15日造訪日本廣島市和平紀念公園，除在原爆慰靈碑前獻花，祈求母國烏克蘭的和平，也參觀了原子彈爆炸遺址及原爆資料館，並拜會廣島縣知事湯崎英彥。

卡羅爾15日在廣島縣廳與湯崎談到烏克蘭現況等時說，絕對不容許發生核戰爭，如果不能阻止俄羅斯暴行的話，會有更多人失去生命，「所以希望在位處和平中心的廣島呼籲和平」。

卡羅爾接著在今天前往首相官邸拜會岸田說，「我們和平的街道已被（俄羅斯）破壞」。

岸田說，「我們守護和平，絕對不容許藉由武力片面改變現狀」；「我們（把俄羅斯侵略烏克蘭）當成自己的事，會跟烏克蘭的民眾一起持續努力」。

卡羅爾會後受訪感謝日本給予協助時說，「我們的領土寸土不讓，就像日本從二次大戰後復興一樣，我們也會復興自己的國家」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110516