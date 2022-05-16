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索馬利亞總統選舉 穆哈莫德回鍋二度當選

2022/5/16 15:39（5/16 15:47 更新）
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索馬利亞國會議員15日投票選舉總統，前任總統穆哈莫德當選。（圖取自facebook.com/HassanSheikhMahmud）
索馬利亞國會議員15日投票選舉總統，前任總統穆哈莫德當選。（圖取自facebook.com/HassanSheikhMahmud）
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（中央社摩加迪休15日綜合外電報導）索馬利亞國會議員今天投票選舉總統，結果由前任總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）擊敗現任總統法馬喬（Mohamed Abdullahi Farmajo）當選。

「非洲之角」索馬利亞情勢動盪，面臨飢荒威脅與伊斯蘭叛軍作亂，總統選舉延宕已久。

36位候選人參與這場馬拉松式競選，在電視實況轉播下，國會官員計票結果出爐，穆哈莫德囊括214票，遠遠超過擊敗現任總統法馬喬所需的票數。

法馬喬的任期本應在去年2月屆滿，但總統選舉因故拖延了一年多。

穆哈莫德曾於2012年至2017年擔任總統，如今二度執掌政權，首都摩加迪休的民眾舉槍對空鳴響以示慶祝，許多人希望這次投票選舉，能為一年多來的政治危機畫下休止符。

在國會投票結果出爐後，穆哈莫德馬上宣誓就職，並在全國演說時釋出和解之意。

穆哈莫德在演說中提到法馬喬說：「這確實值得稱道，現任總統（法馬喬）就站在我身旁；我們必須向前行，永不退卻，我們必須療傷止痛。」

法馬喬則說：「歡迎我的兄弟、新總統穆哈莫德，盼他順利挑起艱鉅任務…我們將和他團結一起。」

索馬利亞的國際盟邦過去一再警告，索國政治內訌導致選舉延宕，這是種危險不利於對付青年黨（Al-Shabaab）叛軍。青年黨過去10多年來一直發動叛亂想推翻政府。

索馬利亞50年來從未一人一票選舉總統，而是採取一種複雜的間接選舉方式，先由州議會與部落代表選出國會議員，再由國會議員投票選出總統。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110516

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