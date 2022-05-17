芬蘭欲加盟北約 駐德大使：有準備應對俄任何威脅

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（中央社法蘭克福/巴黎/倫敦16日綜合外電報導）德國「世界報」今天報導，芬蘭駐德國大使史匹萊能並不擔心俄羅斯因芬蘭決定申請加入北約而施加的威脅，因為她認為，芬蘭已準備好應對俄國任何形式的攻擊。

俄羅斯曾表示，芬蘭和瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）是具有敵意的舉動，如果這些國家在自己的領土上擴張軍事設施，俄國也會有所回應。

史匹萊能（Anne Sipilainen）接受世界報（Die Welt）訪問時說：「我們並不意外。我們多年來不斷聽到，若芬蘭申請加入北約，莫斯科會採取反制措施。」她還說，她認為俄國的反應「目前為止出乎意料地溫和」。

她說：「但他們知道，我們數年來、數十年來一直在為所有潛在威脅做妥善準備，不只是軍事上，還有網路混合攻擊和資訊戰。」

史匹萊能表示，芬蘭和瑞典有很強大的後備軍，不僅將受益於北約保護，也能在北歐提供北約更多保障。

路透社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示，法國已準備好在政治上及透過「加強軍事互動」來支持芬蘭及瑞典。

艾里賽宮在新聞稿中表示，「無論是誰試圖以威脅或攻擊他們主權的方式來考驗歐洲團結…都必須知道，法國將與芬蘭和瑞典站在一起。」

法新社提到，英國今天歡迎芬蘭和瑞典申請加入北約的決定，稱這兩國應「盡快」被納入北約。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中說：「英國強力支持芬蘭和瑞典申請加入北約。他們的加盟將強化歐洲集體安全。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110517