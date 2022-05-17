馬斯克若入主推特 北京恐藉施壓特斯拉影響輿論

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（中央社北京17日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉最大股東馬斯克（Elon Musk）想買社群媒體推特，但若干專家認為若他收購成功，特斯拉的中國事業恐使北京掌握籌碼，繼而施壓推特審查言論或利於中國外宣。

美聯社報導，一些有意進軍中國的企業已在台灣議題等立場上，紛紛屈從於北京壓力。目前中共雖然會利用推特進行外宣，但卻禁止國內用戶使用國際社群媒體，因而未能掌握影響推特的籌碼，但這種情況可能隨馬斯克入主推特改變。

特斯拉最繁忙的工廠和「主要出口中心」都位於上海。而根據汽車市場研究機構LMC Automotive，特斯拉去年在中國的銷售量成長226%，來到47萬3600台，占全球交車量93萬5222台的一半左右。

馬斯克還預期，長期來看，中國將占特斯拉總銷量的25%至30%；他不認為特斯拉近期會在中國新建工廠，但公司會在上海持續擴張。總部設於德州奧斯汀（Austin）的特斯拉未回覆詢問擴張計畫的電郵。

美奇金投資諮詢公司（J Capital Research）的楊思安（Anne Stevenson-Yang）表示：「中國對企業的影響力十分巨大。如果你在乎上海（的特斯拉）業務，就會投入其他的一切，支持當地業務發展。」

馬斯克11日以視訊方式參與「金融時報」（Financial Times）主辦的活動，被問及北京有無可能藉特斯拉影響推特時，他回答：「我還沒看到那種影響的跡象。」

但之前不少汽車、服裝品牌為保護中國市場，不等中國政府下令就預先採取行動，確保行銷內容或在全球各地銷售的產品反映中國官方立場，例如宣稱台灣是中國的一部份。

特斯拉去年不顧中國穆斯林遭迫害的指控，在新疆開設展廳，已遭到人權人士批評。不過福斯集團（Volkswagen AG）在新疆也有工廠，其他國際品牌的中國夥伴則在當地設有銷售據點。

馬斯克說，他希望推特成為一個「政治中立」的論壇，並在各國法律允許範圍內盡可能賦予言論自由。

目前推特要求中國國營媒體和官員帳號必須加上「#國營機構」的標籤，對此馬斯克尚未說明他想怎麼做。若推特取消相關標籤，或停止限制煽動性言論，北京或他國政府可能更容易在美國選舉期間影響輿論。

不過，馬斯克以440億美元收購推特的計畫已於13日宣告暫停，根據公司說法，馬斯克正試圖確認推特假帳號是否少於總數的5%。

據報導，昨天馬斯克還在邁阿密（Miami）一場商業會議中說，以更低的價格收購推特並非「不可能」。業界分析師則稱馬斯克可能想退出交易或砍價，因為特斯拉股價下跌，影響他收購推特的資金來源。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110517