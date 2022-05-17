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馬斯克要推特證明假帳號數量少於5% 否則停止收購

2022/5/17 19:15
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（中央社紐約17日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，除非他能確定社群平台推特（Twitter）上的假帳號少於5%，否則他就不會繼續推動收購推特。

馬斯克在推特上有近9400萬用戶追蹤，他今天推文表示：「推特執行長昨天公開拒絕提出（假帳號）少於5%的證據。這項交易進行不下去，除非他拿出來。」

馬斯克是航太公司SpaceX和電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長，被「富比世」（Forbes）雜誌封為全球首富，身家約達2300億美元，他的財富多半源自特斯拉的股票。擁護者說，馬斯克是打破傳統的天才，批評者則形容他是個反覆無常的自大狂。

馬斯克上月宣布希望收購推特，讓許多投資人吃驚。

但他以440億美元收購推特的計畫仍「暫時擱置」，等待釐清推特上的機器人假帳號有多少。

路透社報導，推特17日表示，它仍致力於依協議價格和條件，完成馬斯克提議的440億美元收購案。

推特表示，這項收購案仍有待推特股東批准，且可望於2022年完成交易。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）表示，推特每天停用超過50萬個假帳號，通常在它們於平台上露出前就已停用；推特每週也封鎖數以百萬計沒通過驗證的帳號。

亞格拉沃還說，公司內部量測顯示，推特無論在哪一天都只有不到5%的活躍帳號是假帳號，但因為需要保護用戶資料隱私，這項分析無法在外部複製進行。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110517

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