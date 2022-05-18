習近平與小馬可仕通話 盼繼續奉行獨立自主外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國國家主席習近平今天與菲律賓當選總統小馬可仕通電話時表示，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，對菲友好政策保持連續性、穩定性，「希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策」。

據中國外交部官網發布，習近平18日上午與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）通電話，再次祝賀小馬可仕當選菲律賓總統。

他強調，小馬可仕親身參與、見證了中菲關係發展歷程，是中菲友好的建設者、支持者、推動者。菲律賓有句名言，「不知來時路，不可致遠途」。雙方要傳承好中菲友誼，不忘初心，把握大勢，寫好新時期中菲友好的大文章，把中菲友好合作「一張藍圖繪到底」，推動兩國關係走向更加美好的未來。

習近平稱，過去6年，中菲雙方堅持睦鄰友好，攜手共同發展，確立了全面戰略合作關係。雙方透過對話協商有效管控分歧，積極推進各領域務實合作，雙邊關係取得豐碩成果。事實證明，中菲友好符合兩國人民共同期待，中菲合作符合兩國人民共同利益。

他並稱，中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，對菲友好政策保持連續性、穩定性。中方願同菲方加強治國理政經驗交流，圍繞基礎設施、農業、能源、教育等國計民生，聚焦抗疫和疫後復甦，做大做強既有合作，培育挖掘新增長點，促進兩國和地區發展振興。中方將一如既往向菲律賓經濟社會發展提供積極支援和幫助。

習近平強調，當前，世界之變、時代之變、歷史之變前所未有，和平與安全面臨新的挑戰。中菲同為亞洲發展中國家，兩國發展根植於睦鄰友好的周邊環境，根植於合作共贏的亞洲大家庭。「希望菲方繼續奉行獨立自主外交政策」。中方願與菲方就重大國際和地區問題加強戰略溝通和協調，維護好本地區和平發展的良好態勢。

發布稱，小馬可仕「深情憶及其同中國的友好交往」，他表示，菲律賓人民視中國為最重要的夥伴之一。菲律賓新政府將把菲中關係作為外交政策重點方向，願與中方加強各層級交往，深化密切經貿、基礎設施、能源、文化、教育等各領域合作。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110518