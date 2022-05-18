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央行：俄烏戰事、中國封城加劇輸入性通膨 料全年CPI高於2%
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韓智庫下修2022經濟成長至2.8% 估通膨14年新高

2022/5/18 17:54
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國開發研究院（KDI）今天發布最新經濟展望報告，預估今年經濟成長率從3%下修至2.8%，物價成長率則從1.7%上調至4.2%，可能創下14年來最高水準。

KDI雖預期韓國今年經濟成長穩定回溫，但考慮原物料供貨不穩定狀況延長、中國景氣走低、美國基準利率上調等因素，都可能遏制韓國經濟成長復甦。

據KDI公布報告，今年經濟成長率預估值從去年11月預測的3%下調至2.8%，高於國際貨幣基金（IMF）估算的2.5%，但低於經濟合作暨發展組織（OECD）及亞洲開發銀行（ADB）預測的3%。

韓國政府及相當於中央銀行的韓國銀行先前分別預估，今年經濟成長率為3.1%及3%，韓國銀行26日也將發表新經濟預測，下調數值的可能性大。

KDI預測的物價成長率則為4.2%，比4月公布的ADB預測3.2%、OECD預測4%，以及韓國經濟研究院在5月稍早公布的3.8%都來得高。若韓國今年物價成長率如這次預估來到4.2%，將創下2008年金融海嘯當時4.7%以來最高紀錄。

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KDI分析，在國際供應鏈混亂、景氣成長放緩導致出口、投資條件惡化環境下，油價又急遽升高，能源及食品價格居高不下，對物價上升造成相當壓力。

不過，韓國物價上升幅度預期在今年第2至第3季達到最高點，第4季可能開始緩慢下降，2023年上半年有望穩定至目標水準2%。經濟學上一般認為通膨率溫和上漲有利經濟成長，國際一般將2%視為目標水準。（編輯：高照芬）1110518

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