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三星李在鎔告假缺席法院聽審 料將陪拜登參訪

2022/5/20 13:00
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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國法院發言人說，三星電子副會長李在鎔今天獲准免於出席一場會計詐欺審判聽審。美國總統拜登即將到訪韓國並參觀一間半導體工廠，預料將由李在鎔主持參訪活動。

法院發言人說，為了確保被告的辯護權，會要求被告出席聽審，但首爾中央地方法院准許了李在鎔不出席的請求，因為證人的證詞可被記錄下來，被告也會獲得通知。

韓國媒體報導，李在鎔預料將陪同拜登參訪平澤市（Pyeongtaek）內全球最大的半導體工廠。平澤市位於首爾南方約50公里處。

拜登自2021年1月上任以來首度出訪亞洲，而這座三星半導體工廠將是拜登造訪韓國行程的第一站。

李在鎔先前因賄賂罪名入獄，去年8月獲得假釋，陪同拜登參訪的行程也將是他自假釋以來最高調的公開活動。

路透社提到，李在鎔極少缺席法院聽審。法院紀錄顯示，一年多來，他在另一起關於2015年兩家三星子公司規模達80億美元的合併官司案中，出席了所有聽審。

2020年，檢方指控李在鎔在合併案中操弄股價及會計詐欺；李在鎔則否認這些指控。

自從李在鎔獲得假釋以來，三星採取了一連串重大行動，例如選在美國德州泰勒市（Taylor）新建規模達170億美元的晶片廠、合併行動業務和消費電子部門，並在2017年以來最大幅度的改組中任命新的共同執行長。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110520

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