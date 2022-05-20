外媒：蒲亭么女兩年赴德50次 伴侶也叫澤倫斯基

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國「衛報」報導，蒲亭的么女提霍諾瓦在2017年到2019年間飛往德國慕尼黑「超過50次」，搭的是國家全額資助的包機。圖為2014年提霍諾瓦（左）參加世界盃搖滾雜技比賽。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自入侵烏克蘭以來就不斷抨擊親西方的俄國人，說這些人鍾情於歐洲料理和氣候，意味著他們「心在那裡，而不是與我國人民同在」。

然而俄國獨立媒體iStories和德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）聯手調查發現，蒲亭的女兒對於旅居西歐的熱愛，至少和他自己所譴責的權貴「人渣和叛徒」不相上下。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據iStories和明鏡周刊取得的飛行紀錄，蒲亭的么女提霍諾瓦（Katerina Tikhonova）在2017年到2019年間飛往德國慕尼黑「超過50次」，搭的是國家全額資助的包機，且有蒲亭自己的總統安全部門僱員隨行。

這些外洩文件包含2020年春天一連串莫斯科與慕尼黑往來班機的資料，其中有巴伐利亞國家芭蕾舞團（Bayerisches Staatsballet）前藝術總監伊格爾．澤倫斯基（Igor Zelensky）和一名當時2歲女童的護照；這名女童似乎是蒲亭過去不為人知的孫女。

報導指稱，伊格爾．澤倫斯基可能是提霍諾瓦的伴侶，也是孩子的父親。

52歲的伊格爾．澤倫斯基是國際知名舞者，2016年成為巴伐利亞國家芭蕾舞團藝術總監。他的姓氏雖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）相同，但兩人並無關聯。

外界呼籲伊格爾．澤倫斯基譴責蒲亭對烏克蘭發起戰爭，但他沒這麼做，還於4月4日以「私人家庭因素」為由卸下舞團藝術總監一職。

伊格爾．澤倫斯基目前仍在俄羅斯國家文化遺產基金會（National Cultural Heritage Foundation）監事會任職，這個基金會正在克里米亞（Crimea）興建文化中心，據信與蒲亭關係密切。

巴伐利亞國家芭蕾舞團的匿名消息人士告訴明鏡周刊，伊格爾．澤倫斯基「很可能是蒲亭女兒的伴侶」。

35歲的提霍諾瓦當過特技搖滾舞者，與曾為俄國最年輕億萬富豪的基里爾．沙馬洛夫（Kirill Shamalov）有過一段婚姻，但據傳兩人已於2018年分手。

至於那名2017年出生的女童，iStories和明鏡周刊並未揭露她的全名，只寫她取自父系名為伊格瑞夫納（Igorevna），可能對應於伊格爾．澤倫斯基。

提霍諾瓦並未回覆明鏡周刊的詢問。她和伊格爾．澤倫斯基目前行蹤成謎。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110520