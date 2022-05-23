5月如盛夏 西班牙部分地區攝氏40度

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（中央社馬德里22日綜合外電報導）西班牙近日不合時節地氣溫飆高，整個國家猶如烤爐一般，部分地區溫度甚至逼近攝氏40度，可見民眾搖著扇子，猛灌水，在噴泉旁潑水降溫。

西班牙國家氣象局（AEMET）在推特寫道：「5月21日清晨，半島中部和南部大部分地區都異常溫暖。」

國家氣象局昨天針對西班牙10個地區發布高溫警告，預測氣溫將達到攝氏30多度。

20日，安達魯西亞（Andalusia）哈安（Jaen）記錄到攝氏40度高溫，刷新5月紀錄。

國家氣象局表示，哈安平均氣溫比平常這時期高攝氏16度，西班牙其他地方氣溫也比平常高至少7度。

在馬德里，58歲的清道夫瓦茲蓋斯（Rocio Vazquez）在豔陽直射下戴著口罩工作。

她說：「今年好像直接進入夏天了，但我們還是得工作，真的太熱了，但這是我們的工作，一定得做。」

國家氣象局發言人戴康波（Ruben del Campo）本週稍早表示，一旦官方確定，這可能是有史以來首度在5月記錄到熱浪。

他說：「這種狀況在5月中非常少見，可能是過去20年之最。」

在安達魯西亞的哥多華（Cordoba），一群從馬德里前來參加準新娘派對的女性頻頻喊熱，準新娘說：「真的好熱，我們喝好多水（抗熱）。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110523